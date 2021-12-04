В Украине властвует настоящая зима – падает снег, ударил мороз. Особенно холодно в Карпатах и населённых пунктах, расположенных вблизи гор.
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На Буковине ударил сильный мороз
Глава Селятинской общины Валерий Полянчук обнародовал в сети фото села Верхний Яловец под горой Яровица, что на Буковине.
На снимках изображены заснеженные виды. А термометр указывает, что температура опустилась до -20 градусов.
Снег и мороз на Буковине / Коллаж 24 канала
Холодно и на горе Поп Иван
Черногорский горный поисково-спасательный пост информирует, что на горе Пип Иван Черногорский утром 4 декабря температура воздуха опустилась до -16 градусов. Все вокруг покрыто снегом.
На вершине дует юго-западный ветер, который разгоняется до 3 – 5 метров в секунду.
Заснеженные Карпаты / Фото Черногорского спасательного поста
На Прикарпатье развернули пункты обогрева
Похожая погода и в горной местности Ивано-Франковской области.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в связи со значительным снижением температуры и снегопадами спасатели Прикарпатья развернули мобильные пункты обогрева на карпатских перевалах.
Пункты обогрева работают на
- Яблуницком перевале Надворнянского района,
- Буковецком перевале Косовского района,
- Кривопольском перевале Верховинского района,
- Вышковском перевале Калушского района.
В теплых палатках все нуждающиеся могут согреться и выпить горячий чай, отдохнуть и подзарядить мобильные телефоны.
Также пункты обогрева располагают автомобильной техникой повышенной проходимости – полноприводными автомобилями "Урал", ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, чтобы оказать помощь водителям в случае необходимости.
На Прикарпатье развернули пункты обогрева / Коллаж 24 канала
Предупреждение об опасности из-за ухудшения погоды
- Синоптики призывают украинцев 4 декабря быть осторожными из-за гололеда на дорогах. Небезопасно будет в западных и северных областях.
- Кроме того, сохраняется угроза схождения лавин в Карпатах. Спасатели просят отказаться от походов в горы.
Кстати, как спастись, если вы потерялись в горах: смотрите видео