В Украине властвует настоящая зима – падает снег, ударил мороз. Особенно холодно в Карпатах и населённых пунктах, расположенных вблизи гор.

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На Буковине ударил сильный мороз

Глава Селятинской общины Валерий Полянчук обнародовал в сети фото села Верхний Яловец под горой Яровица, что на Буковине.

На снимках изображены заснеженные виды. А термометр указывает, что температура опустилась до -20 градусов.



Снег и мороз на Буковине / Коллаж 24 канала

Холодно и на горе Поп Иван

Черногорский горный поисково-спасательный пост информирует, что на горе Пип Иван Черногорский утром 4 декабря температура воздуха опустилась до -16 градусов. Все вокруг покрыто снегом.

На вершине дует юго-западный ветер, который разгоняется до 3 – 5 метров в секунду.



Заснеженные Карпаты / Фото Черногорского спасательного поста

На Прикарпатье развернули пункты обогрева

Похожая погода и в горной местности Ивано-Франковской области.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в связи со значительным снижением температуры и снегопадами спасатели Прикарпатья развернули мобильные пункты обогрева на карпатских перевалах.

Пункты обогрева работают на

Яблуницком перевале Надворнянского района,

Буковецком перевале Косовского района,

Кривопольском перевале Верховинского района,

Вышковском перевале Калушского района.

В теплых палатках все нуждающиеся могут согреться и выпить горячий чай, отдохнуть и подзарядить мобильные телефоны.

Также пункты обогрева располагают автомобильной техникой повышенной проходимости – полноприводными автомобилями "Урал", ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, чтобы оказать помощь водителям в случае необходимости.



На Прикарпатье развернули пункты обогрева / Коллаж 24 канала

Предупреждение об опасности из-за ухудшения погоды

Синоптики призывают украинцев 4 декабря быть осторожными из-за гололеда на дорогах. Небезопасно будет в западных и северных областях.

Кроме того, сохраняется угроза схождения лавин в Карпатах. Спасатели просят отказаться от походов в горы.

Кстати, как спастись, если вы потерялись в горах: смотрите видео