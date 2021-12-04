У Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували, що знеструмлені населені пункти у двох областях.

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Жителі понад 100 міст і сіл без світла

Станом на 7:00 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, а саме сильних поривів вітру та мокрого снігу, знеструмлені 130 населених пунктів. Там спрацювали систем автоматичного захисту ліній електропередач.

Без світла залишаються населені пункти

у Львівській області – 118,

в Івано-Франківській – 12.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.

Попередження про небезпеку у зв'язку з погодою

Синоптики закликають українців 4 грудня бути обережними через ожеледицю на дорогах. Небезпечно буде у західних та північних областях.

Крім того, людей попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах. Рятувальники просять наразі відмовитися від походів у гори.

Прогноз погоди на 4 грудня

У західних, північних та центральних регіонах буде сонячна погода, опадів не очікують. Вдень повітря у середньому прогріється до 0...-2 градусів.

У східних та південних областях прогнозують дощі. Стовпчики термометрів там підіймуться від +3 до +7 градусів. У Криму буде ще тепліше – до +14 градусів.

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