У Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували, що знеструмлені населені пункти у двох областях.
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Жителі понад 100 міст і сіл без світла
Станом на 7:00 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, а саме сильних поривів вітру та мокрого снігу, знеструмлені 130 населених пунктів. Там спрацювали систем автоматичного захисту ліній електропередач.
Без світла залишаються населені пункти
- у Львівській області – 118,
- в Івано-Франківській – 12.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.
Попередження про небезпеку у зв'язку з погодою
- Синоптики закликають українців 4 грудня бути обережними через ожеледицю на дорогах. Небезпечно буде у західних та північних областях.
- Крім того, людей попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах. Рятувальники просять наразі відмовитися від походів у гори.
Прогноз погоди на 4 грудня
- У західних, північних та центральних регіонах буде сонячна погода, опадів не очікують. Вдень повітря у середньому прогріється до 0...-2 градусів.
- У східних та південних областях прогнозують дощі. Стовпчики термометрів там підіймуться від +3 до +7 градусів. У Криму буде ще тепліше – до +14 градусів.
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