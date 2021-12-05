На фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван вдалося зафіксувати стовпчики термометрів на позначці у -9 градусів.

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Станом на 09:00 5 грудня 2021 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-західній 6-7 метрів на секунду.

– йдеться у повідомленні.

Сніголавинна небезпека у Карпатах

У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву в неділю, 5 грудня, на високогір'ї східної частини Закарпатської області утримуватиметься значна сніголавинна небезпека.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили громадян України про 3 рівень небезпеки.

Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу

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Текст публікації Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту:

Станом на 09:00 5 грудня 2021 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-західній 6-7 метрів на секунду. Температура повітря -9 градусів.