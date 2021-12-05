На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп Иван удалось зафиксировать столбики термометров на отметке -9 градусов.
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По состоянию на 09:00 5 декабря 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха -9 градусов.
– говорится в сообщении.
Снеголавинная опасность в Карпатах
В связи с интенсивным приростом снегового покрова в воскресенье, 5 декабря, на высокогорье восточной части Закарпатской области будет содержаться снеголавинная опасность.
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Текст публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста:
По состоянию на 09:00 5 декабря 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха -9 градусов.