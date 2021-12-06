За інформацією Львівського гідрометцентру, погоду в області визначатиме вплив теплого атмосферного фронту від циклону над Балканами. На Львівщині буде хмарно з проясненнями.

До теми Синоптики розповіли, якою буде груднева погода на Львівщині

На Львівщині буде штормове попередження

Синоптики повідомили, що на Львівщині 6 грудня місцями буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Вдень падатимуть значний мокрий сніг, дощ та сніг. Також очікують налипання мокрого снігу.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура впродовж доби коливатиметься від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла.

У Львівській мерії закликали водіїв бути уважними на дорогах. Ще з минулого тижня всі комунальні підприємства, які залучать до прибирання вулично-дорожньої мережі, перевели в режим цілодобового чергування. Зокрема, мовиться про снігоприбиральну техніку. За необхідності, вона готова виїхати для посипання вулиць, підйомів та мостів протиожеледними матеріалами.

Зауважте! У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій слід телефонувати на "Гарячу лінію міста" за коротким номером 1580.



Прогноз погоди на 6 грудня / Дані Укргідрометцентру