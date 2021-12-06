По информации Львовского гидрометцентра, погоду в области будет определять влияние теплого атмосферного фронта от циклона над Балканами. На Львовщине будет облачно с прояснениями.

К теме Синоптики рассказали, какой будет декабрьская погода на Львовщине

На Львовщине штормовое предупреждение

Синоптики сообщили, что на Львовщине 6 декабря местами будет туман видимостью 200 – 500 метров. Днем будут падать значительный мокрый снег, дождь и снег. Также ожидают налипание мокрого снега.

Дороги Львова и области окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый". Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

Во Львовской мэрии призвали водителей быть внимательными на дорогах. Еще с прошлой недели все коммунальные предприятия, которые привлекут к уборке улично-дорожной сети, перевели в режим круглосуточного дежурства. В частности, речь идет о снегоуборочной технике. При необходимости, она готова выехать для посыпки улиц, подъемов и мостов противогололедными материалами.

Обратите внимание! В случае возникновения любых непредвиденных ситуаций следует звонить на "Горячую линию города" по короткому номеру 1580.



Прогноз погоды на 6 декабря / Данные Укргидрометцентра