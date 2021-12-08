Складність ситуації на дорогах столиці та у передмісті відчули вранці 8 грудня, коли температура повітря була мінусовою. Вкриті тонким шаром криги необроблені ділянки доріг з дощем на поверхні завдали чимало клопоту водіям.

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Автовласникам подекуди доводилося дуже обережно рухатись дворами та знижувати швидкість до дуже повільної, аби не втратити контроль над машиною.

Пішоходи також страждають



Дерева не витримують ваги льоду / Фото Валентини Поліщук

Ті кияни, які зранку 8 грудня вирішили скористатись наземним громадським транспортом, також зазнали чимало незручностей. Окрім перебування в заторах, вони зіштовхнулися також з майже повною зупинкою тролейбусів.



Дроти також вкрилися шаром криги / Фото Валентини Поліщук

Через зледеніння контактної мережі тролейбуси не могли проїхати як центром Києва, так і мостом Патону.



У таку погоду треба бути особливо обачними як водіям, так і пішоходам / Фото Валентини Поліщук

Крім того, на Троєщині та Печерську через негоду на припарковані машини впали величезні гілки дерев.



Наслідки негоди у Києві / Фото "Києва оперативного"

Згідно з прогнозами синоптиків, ввечері 8 грудня у столиці очікується мокрий або навіть крижаний сніг. Це може призвести до суттєвого погіршення ситуації, оскільки внаслідок таких опадів дорога та тротуари можуть перетворитися на ковзанку.

9 грудня може бути ще гірше

Крім того, в Укргідрометцентрі стверджують, що подібна погода спостерігатиметься також і 9 грудня. Вночі вода на дорозі замерзне, через що зранку киян може очікувати черговий транспортний колапс.



Ходити тротуарами також не зовсім безпечно / Фото Валентини Поліщук

У Київавтодорі кажуть, що техніка для обробки доріг та мостів працює у посиленому режимі. Посадовці стверджують, що посилили увагу до стану покриття на спусках, підйомах, бруківці та шляхопроводах – місцях, де ожеледь утворюється в першу чергу.



Ввечері може йти крижаний дощ зі снігом / Фото Валентини Поліщук

Також представники місцевої влади просять киян бути обережними при пересуванні містом.