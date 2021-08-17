У Київ пливе баржа з кавунами: коли ягоди прибудуть у столицю

У Київ вже 5 рік поспіль відправляють баржу з кавунами. Вона вже на шляху до столиці й прибуде на місце напередодні Дня Незалежності.

Судно компанії "Нібулон" на борту якого 350 тонн херсонських кавунів спочатку прибуде до Переяслава – її там очікують 20 серпня. У цьому місці кавунчики перевантажать на інший транспорт й згодом вони потраплять до торговельних залів київських супермаркетів "Сільпо".

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У столицю пливе баржа з кавунами

Баржа з Херсону вирушила у рейс 14 серпня. Перед тим її навантажили на причалі філії "Голопристанська" кавунами.

У компанії додали, що баржа з кавунами відправляється по Дніпру з Херсона до Києва п’ятий рік поспіль.

Як розповів у фейсбуці один з учасників проєкту, фермер Олександр Синенко, кавуни вирощені в селі Чулаківка Скадовського району.

Кавуни у Києві подешевшають

ТСН повідомляє, що, завдяки цьому вантажу, кавуни в столиці подешевшають.

Цьогоріч врожай ягоди впав приблизно на 20% у порівнянні з минулими роками.

Фермери це пояснюють холодною весною.

Баржа з кавунами / Фото компанії "Нібулон"

350 тонн кавунів пливуть до Києва / Фото компанії "Нібулон"

Що було раніше

4 серпня 2017 року перша баржа з херсонськими кавунами досягла Переяслава. Тоді це був перший за 14 років доставлений через Дніпро вантаж з Херсонщини. У тому році відправляли 2 таких баржі. Відтоді за цим маршрутом возять кавуни кожного року.