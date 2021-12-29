Київ потрапив до списку 100 розумних міст світу

Українська столиця потрапила до рейтингу 100 розумних міст світу. Цьогоріч Київ посів у ньому 82 місце зі 118 можливих.

Заступник голови КМДА Петро Оленич наголосив, що за рік в переліку Smart City Index Київ піднявся одразу на 16 щаблів. Відтак, місто обійшло такі столиці, як Рим, Стамбул та Лісабон. Однак поступилося воно Ріяду (+23 пункти), Сарагосі (+33 пункти) та Сеулу (+34 пункти).

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За що похвалили Київ

Зокрема, експерти позитивно оцінили у Києві:

онлайн-купівлю квитків у громадський транспорт;

сервіси паркування;

е-документи.

Однак не оминули вони увагою і такі невирішені проблеми мешканців, як затори на дорогах, брудне повітря та недостатня доступність житла.

Як складався рейтинг

Очолили рейтинг Сінгапур, Цюріх та Осло.

До списку потрапляли міста, які відповідали встановленим економічним та технологічним показникам. Їх визначали Центр світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурський університет технології та дизайну під час опитування 15 тисяч містян.

Kyiv not Kiev

На жаль, під час складання рейтингу його автори зробили розповсюджену прикру помилку – вони вказали назву нашої столиці як Kiev, що відповідає російській транслітерації, а не міжнародній Kyiv.

Текст публікації Петра Оленича:

Київ увійшов у список 100 розумних міст світу. За рік ми піднялись на 16 пунктів у світовому рейтингу Smart City Index і посіли 82 місце, обігнавши Рим, Стамбул та Лісабон. Краща позитивна динаміка за рік лише у трьох міст — Ріяд (+23 пункти), Сарагоса (+33 пункти) та Сеул (+34 пункти).

Дослідження Центру світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурського університету технології та дизайну враховує економічні і технологічні показники та опитування 15 тисяч місцевих жителів. Лідерами загального рейтингу стали Сінгапур, Цюріх та Осло.



Щодо Києва. Серед онлайн-сервісів позитивно відзначені купівля квитків у громадський транспорт, сервіси паркування, е-документи. Водночас затори на дорогах, забруднення повітря та доступне житло є питаннями, які турбують киян.



Розуміємо, що місту є над чим працювати, і цей рейтинг, швидше, просто показник, що ми рухаємся в правильному напрямку. Впевнений, що наступного року в списку буде Kyiv, а не Kiev.