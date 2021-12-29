Заместитель председателя КГГА Петр Оленич подчеркнул, что через год в перечне Smart City Index Киев поднялся сразу на 16 ступеней. Следовательно, город обошел такие столицы, как Рим, Стамбул и Лиссабон. Однако уступил он Рияду (+23 пункта), Сарагосе (+33 пункта) и Сеулу (+34 пункта).

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За что похвалили Киев

В частности, эксперты положительно оценили в Киеве:

онлайн-покупку билетов в общественный транспорт;

сервисы парковки;

е-документы.

Однако не обошли вниманием и такие нерешенные проблемы жителей, как пробки на дорогах, грязный воздух и недостаточная доступность жилья.

Обратите внимание! Возглавили рейтинг Сингапур, Цюрих и Осло.

Как составлялся рейтинг

В список попадали города, которые отвечали установленным экономическим и технологическим показателям. Их определяли Центр мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологии и дизайна в ходе опроса 15 тысяч горожан.

Kyiv not Kiev

К сожалению, во время составления рейтинга его авторы совершили распространенную досадную ошибку – они указали название нашей столицы как Kiev, что соответствует российской транслитерации, а не международной Kyiv.

Текст публикации Петра Оленича:

Киев вошел в список 100 умных городов мира. За год мы поднялись на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index и заняли 82 место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон. Лучшая положительная динамика за год только у трех городов — Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта).

Исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей. Лидерами общего рейтинга стали Сингапур, Цюрих и Осло.

Что касается Киева. Среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, парковочные сервисы, е-документы. В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами.

Понимаем, что городу есть над чем работать, и этот рейтинг, скорее, просто показатель, что мы двигаемся в правильном направлении. Уверен, что на следующий год в списке будет Kyiv, а не Kiev.