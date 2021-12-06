Київ повернувся до жовтої зони: містянам нагадали про нові заборони
Джерело:телеграм-канал КМДА
Попри те, що столиця України із 7 грудня переходить до жовтої зони карантину, у ній збережеться низка суворих обмежень, які діяли на червоному рівні.
У КМДА нагадали, що вони набудуть чинності з 00:00 і спрямовані на боротьбу з пандемією. Зокрема, додаткові заборони стосуватимуться роботи громадського транспорту та торговельно-розважальних центрів.
До теми Київ виходить з червоної зони карантину
У транспорт без сертифікатів – зась
Їздити у будь-якому громадському транспорті в столиці дозволять лише тим, хто матиме:
- або негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигену, зроблений не більше, ніж 72 години тому;
- або документ про обидві дози вакцини проти коронавірусу;
- або документ про отримання однієї дози вакцини (можна використовувати лише 30 днів);
- або жовтий чи зелений COVID-сертифікат;
- або документ про одужання.
У торговельні центри дітей не пускатимуть без дорослих
У жовтій зоні карантину торговельно-розважальні центри Києва не зможуть пускати дітей без супроводу дорослих, які мають перераховані документи про свою безпечність.
Які ще нововведення чекатимуть у жовтій зоні
Також у жовтій зоні людям без документів про задовільний стан здоров'я заборонять відвідувати заклади громадського харчування, масові заходи, спортзали та басейни.
Також люди повинні постійно мати при собі документи і не залишати самовільно місць ізоляції чи обсервації, якщо така потрібна.
Нові правила жовтої зони карантину / Інфографіка МОЗ
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Текст публікації КМДА:
Жовта зона: як працюватимуть транспорт і торговельно-розважальні центри у столиці
У столиці від 7 грудня почнуть діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.
Звертаємо увагу: у місті встановлено додаткові обмеження для жовтої зони! Із 00:00 7 грудня додатково в місті Києві заборонено:
- користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену строком дії 72 години;
- або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- або документу, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози;
- або жовтого чи зеленого COVID-сертифікату;
- або документу про одужання особи від зазначеної хвороби.
Відвідування торговельно-розважальних центрів особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигену строком дії 72 години, або зелений COVID-сертифікат, або документ про одужання.
Повний перелік протиепідемічних обмежень, передбачених для жовтої зони, встановлено Постановою Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами).