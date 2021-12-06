У КМДА нагадали, що вони набудуть чинності з 00:00 і спрямовані на боротьбу з пандемією. Зокрема, додаткові заборони стосуватимуться роботи громадського транспорту та торговельно-розважальних центрів.

До теми Київ виходить з червоної зони карантину

У транспорт без сертифікатів – зась

Їздити у будь-якому громадському транспорті в столиці дозволять лише тим, хто матиме:

або негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигену, зроблений не більше, ніж 72 години тому;

або документ про обидві дози вакцини проти коронавірусу;

або документ про отримання однієї дози вакцини (можна використовувати лише 30 днів);

або жовтий чи зелений COVID-сертифікат;

або документ про одужання.

Важливо! Це обмеження не розповсюджуватиметься на неповнолітніх осіб.

У торговельні центри дітей не пускатимуть без дорослих

У жовтій зоні карантину торговельно-розважальні центри Києва не зможуть пускати дітей без супроводу дорослих, які мають перераховані документи про свою безпечність.

Які ще нововведення чекатимуть у жовтій зоні

Також у жовтій зоні людям без документів про задовільний стан здоров'я заборонять відвідувати заклади громадського харчування, масові заходи, спортзали та басейни.

Також люди повинні постійно мати при собі документи і не залишати самовільно місць ізоляції чи обсервації, якщо така потрібна.



Нові правила жовтої зони карантину / Інфографіка МОЗ

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Текст публікації КМДА:

Жовта зона: як працюватимуть транспорт і торговельно-розважальні центри у столиці

У столиці від 7 грудня почнуть діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.

Звертаємо увагу: у місті встановлено додаткові обмеження для жовтої зони! Із 00:00 7 грудня додатково в місті Києві заборонено:

користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену строком дії 72 години;

або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

або документу, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози;

або жовтого чи зеленого COVID-сертифікату;

або документу про одужання особи від зазначеної хвороби.

Відвідування торговельно-розважальних центрів особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигену строком дії 72 години, або зелений COVID-сертифікат, або документ про одужання.

Повний перелік протиепідемічних обмежень, передбачених для жовтої зони, встановлено Постановою Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами).