Київ став великою військовою базою, неприступною для росіян, – командувач тероборони

Столиця України є ціллю номер один для загарбницької російської армії. На великий подив Путіна, Київ виявився не по зубах "одній з найсильніших армій світу".

Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України бригадний генерал Юрій Галушкін подякував усім добровольцям, які стали в стрій.

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Добровольці вже отримали десятки тисяч одиниць зброї, боєприпасів, амуніції. Київ уже став великою військовою базою, яка не по зубах росіянам. Саме тому ворог зараз вкидає купу фейків та дезінформації, щоб заплутати й зіштовхнути підрозділи між собою, послабити й деморалізувати нашу оборону зсередини,

– йдеться в повідомленні.

Поради від Тероборони:

Обов’язково координуйтеся з регулярними підрозділами Збройних Сил та Національної гвардії, які тримають оборону у районах вашої відповідальності.

Тримайте постійний контакт зі своїми командирами та командуванням, які володіють ситуацією і приймають рішення.

Тримаймо голову холодною, не гарячкуймо. Перемога за нами,

– заявив Юрій Галушкін.

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