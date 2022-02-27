Новину повідомила пресслужба Національної гвардії України. Диверсант не зміг пояснити свої дії.

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У Києві військові Нацгвардії України затримали підозрілого чоловіка, який фотографував військові об'єкти. У нього перевірили документи та вміст мобільного телефону,

– мовиться у повідомленні.

Наразі диверсант перебуває під наглядом військових. Згодом його передадуть поліції. Нацгвардія закликає українців повідомляти правоохоронцям про подібні інциденти.

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