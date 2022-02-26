Він закликав українців бути уважними та обережними. Водночас наголосив, що як тільки щось помітили – краще перестрахуватися й повідомити в поліцію, Збройні сили, тероборону – оскільки це дуже допомагає.

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Чим себе видають диверсанти

Шабунін розповів, чим себе видають диверсанти і як їх можна швидко виявити. Зокрема це люди, які:

російськомовні, взагалі не говорять українською;

поводяться дивно;

ставлять дурні питання;

живуть в підвалах.

Повідомляти про всіх підозрілих

За його словами, потрібно повідомляти про будь-кого, хто викликає підозру, оскільки краще перестрахуватись. Також Шабунін наголосив – якщо у вас не має зброї, то не потрібно самим з ними розбиратися – достатньо слідкувати й повідомити.

"До речі, СБУ молодці, вони зробили телеграм-чат, який дозволяє про такі речі повідомляти. Тому я дуже рекомендую нам користуватися", – зазначив Шабунін.

Важливо! Служба безпеки України створила чат-бот у телеграм, щоб громадяни повідомляли про диверсійно-розвідувальні групи та пересування ворожої техніки. Бот отримує та передає вашу інформацію до штабів реагування. У випадку перебоїв чат-бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту.

Шабунін розповів, як розпізнати диверсантів: дивіться відео



Допис СБУ про чат-бот для повідомлення про диверсантів







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