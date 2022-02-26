Він закликав українців бути уважними та обережними. Водночас наголосив, що як тільки щось помітили – краще перестрахуватися й повідомити в поліцію, Збройні сили, тероборону – оскільки це дуже допомагає.
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Чим себе видають диверсанти
Шабунін розповів, чим себе видають диверсанти і як їх можна швидко виявити. Зокрема це люди, які:
- російськомовні, взагалі не говорять українською;
- поводяться дивно;
- ставлять дурні питання;
- живуть в підвалах.
Повідомляти про всіх підозрілих
За його словами, потрібно повідомляти про будь-кого, хто викликає підозру, оскільки краще перестрахуватись. Також Шабунін наголосив – якщо у вас не має зброї, то не потрібно самим з ними розбиратися – достатньо слідкувати й повідомити.
"До речі, СБУ молодці, вони зробили телеграм-чат, який дозволяє про такі речі повідомляти. Тому я дуже рекомендую нам користуватися", – зазначив Шабунін.
Шабунін розповів, як розпізнати диверсантів: дивіться відео
Допис СБУ про чат-бот для повідомлення про диверсантів
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