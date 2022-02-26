Он призвал украинцев быть внимательными и осторожными. В то же время подчеркнул, что как только что-нибудь заметили – лучше перестраховаться и сообщить в полицию, Вооруженные силы, терроборону – поскольку это очень помогает.

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Чем себя выдают диверсанты

Шабунин рассказал, чем себя выдают диверсанты и как можно быстро обнаружить их. В частности, это люди, которые:

русскоязычные, вообще не говорят по-украински;

ведут себя странно;

задают глупые вопросы;

живут в подвалах.

Сообщать обо всех подозрительных

По его словам, нужно сообщать о любом, кто вызывает подозрение, поскольку лучше перестраховаться. Также Шабунин подчеркнул – если у вас нет оружия, то не нужно самим с ними разбираться – достаточно следить и сообщить.

"Кстати, СБУ молодцы, они сделали телеграмм-чат, позволяющий о таких вещах сообщать. Поэтому я очень рекомендую нам пользоваться", – отметил Шабунин.

Важно! Служба безопасности Украины создала чат-бот в телеграмме, чтобы граждане сообщали о диверсионно-разведывательных группах и передвижении вражеской техники. Бот получает и передает вашу информацию в штабы реагирования. В случае перебоев чат-бота, просьба посылать информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта.

Шабунин рассказал, как распознать диверсантов: смотрите видео

Сообщение СБУ о чат-боте для сообщения о диверсантах





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