Ими оказались мужчины 46 и 36-летнего возраста. Их задержали по отдельности.
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В Киевской области обнаружили двух диверсантов
Сначала стражи порядка задержали подозрительного киевлянина, который шел пешком из Вышгорода в Киев. У него извлечено устройство для считывания и глушения сигнала радиостанций.
Позже бойцы батальона "Миротворец" остановили мужчину, который во время проверки вызвал к себе подозрение. Он тоже оказался жителем Киева. В рамках поверхностного осмотра у задержанного были обнаружены патроны для стрельбы из автомата.
В Киевской области обнаружили двух диверсантов / Фото Полиция Киевской области
Мужчин передали работникам контрразведки для выяснения обстоятельств. Полицейские напомнили, что при обнаружении подозрительных лиц или предметов необходимо сразу позвонить на специальную линию полиции "102" .
В Киевской области обнаружили двух диверсантов / Фото Полиция Киевской области
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