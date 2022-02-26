Ними виявилися чоловіки 46 та 36-річного віку. Їх затримали окремо.

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На Київщині виявили двох диверсантів

Спершу правоохоронці затримали підозрілого киянина, який йшов пішки з Вишгорода до Києва. У нього вилучили пристрій для зчитування і глушіння сигналу радіостанцій.

Пізніше бійці батальйону "Миротворець" зупинили чоловіка, який під час перевірки викликав до себе підозру. Він теж виявився жителем Києва. У рамках поверхневого огляду у затриманого знайшли патрони для стрільби з автомата.

На Київщині виявили двох диверсантів / Фото Поліція Київської області

Чоловіків передали працівникам контррозвідки для з‘ясування обставин. Поліцейські нагадали, що за умови виявлення підозрілих осіб або предметів необхідно відразу зателефонувати на спеціальну лінію поліції "102".

На Київщині виявили двох диверсантів / Фото Поліція Київської області

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