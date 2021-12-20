У Київ йде різке похолодання і снігопади

Киян попередили про стрімке зниження температури та сніг. Погіршення погоди почнеться з 21 грудня і триватиме щонайменше до 24 грудня.

Сніговий циклон уже наблизився до столиці, а тому місто трохи припорошило снігом. Однак з вівторка його стане ще більше.

До теми Україну накриє мокрим снігом та дощем: прогноз погоди на 20 грудня



У Києві вже почало сніжити 20 грудня / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал

Від тепла до сильних морозів

Попри те, що на День святого Миколая у Києві йшов дощ і стояли калюжі, з 21 грудня погода кардинально зміниться. Стовпчики термометрів вдень раптово знизяться до 5 – 7 градусів морозу, а вночі – взагалі до 8 – 10. До того ж, на вулицях сніжитиме.

У понеділок, 20 грудня, максимальна температура повітря становитиме 0 – 2 градуси тепла, йтиме сніг.



Киян попередили про різке зниження температури з 21 грудня / Фото Дар'ї Вереньової



Похолодання прийде у столицю 21 грудня / Карта Укргідрометцентру

У середу та четвер, 22 і 23 грудня, сніг тимчасово припиниться, однак стане ще холодніше – вночі очікується 11 – 13 градусів морозу.

У четвер, 24 грудня, у столиці знову засніжить, а температура коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу вдень і від 8 до 10 градусів морозу вночі.