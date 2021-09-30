Київ "зазвучить" голосом Go_A у проєкті про столиці Європи

Кліп про Київ потрапить до проєкту "Звуки й голоси європейських столиць". Головне місто України у ньому, серед інших виконавців, представлятиме солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

Крім того, у ролику зніметься киянка казахського походження Назгуля Шукаєва з унікальним тембром голосу та інші виконавці.

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Швейцарська зірка Артур Генрі Бітс прибув до Києва для зйомок кліпу / Фото департаменту культури КМДА

Україну світу рекламуватиме швейцарець

Ініціатором музичного проєкту стала швейцарська зірка Артур Генрі Бітс. Саме він включив Київ до переліку столиць Європи, які має почути світ.

Прем'єра кліпу про Київ відбудеться у травні 2022 року.



Київ буде представлений у проєкті "Звуки й голоси європейських столиць" / Фото департаменту культури КМДА

Українські друзі проєкту

Окрім посольства Швейцарії в Україні, музичний проєкт також підтримуватимуть департамент культури КМДА і Київський міський центр народної творчості.



Швейцарський музикант Артур Генрі Бітс співпрацюватиме з українськими виконавцями / Фото департаменту культури КМДА

Київ – столиця кліпів світових зірок

Українська столиця користується особливою популярністю серед всесвітньознаних артистів. Так, свої кліпи тут уже знімали Майлі Сайрус, Нетта Барзілай, Дуа Ліпа, Coldplay, Hurts та інші селебритіз.

Текст публікації департаменту культури КМДА:

Звуки й голоси європейських столиць

Аrthur Henry Beats – зірка зі Швейцарії включив Київ у свій глобальний проєкт "Звуки й голоси європейських столиць". Прем'єра кліпу про нашу столицю відбудеться у травні 2022 року.

В проєкті беруть участь Катерина Павленко – вокалістка гурту Go_A та Nazgulya Shukaeva –містична казахська киянка з неповторним тембром і діапазоном, а також багато інших талановитих киян.

Проєкт реалізовується за підтримки департаменту культури Києва, Яни Барінової, посольства Швейцарії в Україні, Київського міського центру народної творчості.