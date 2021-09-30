Кроме того, в ролике снимется киевлянка казахского происхождения Назгуля Шукаева с уникальным тембром голоса и другие исполнители.

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Швейцарская звезда Артур Генри Битс прибыл в Киев для съемок клипа / Фото Департамента культуры КГГА

Украину миру будет рекламировать швейцарец

Инициатором музыкального проекта стал швейцарская звезда – Артур Генри Битс. Именно он включил Киев в перечень столиц Европы, которые должен услышать мир.

Обратите внимание! Премьера клипа о Киеве состоится в мае 2022 года.



Киев будет представлен в проекте "Звуки и голоса европейских столиц" / Фото Департамента культуры КГГА

Украинские друзья проекта

Кроме посольства Швейцарии в Украине, музыкальный проект также будут поддерживать Департамент культуры КГГА и Киевский городской центр народного творчества.



Швейцарский музыкант Артур Генри Битс будет сотрудничать с украинскими исполнителями / Фото Департамента культуры КГГА

Киев – столица клипов мировых звезд

Украинская столица пользуется особой популярностью среди всемирно известных артистов. Так, свои клипы тут уже снимали Майли Сайрус, Нетта Барзилай, Дуа Липа, Coldplay, Hurts и другие селебритиз.

Текст публикации Департамента культуры КГГА:

Звуки и голоса европейских столиц

Аrthur Henry Beats – звезда из Швейцарии – включил Киев в свой глобальный проект "Звуки и голоса европейских столиц". Премьера клипа о нашей столице состоится в мае 2022 года.

В проекте участвуют Екатерина Павленко – вокалистка группы Go_A и Nazgulya Shukaeva –мистическая казахская киевлянка с неповторимым тембром и диапазоном, а также много других талантливых киевлян.

Проект реализуется при поддержке Департамента культуры Киева, Яны Бариновой, посольства Швейцарии в Украине, Киевского городского центра народного творчества.