Київ знову серед лідерів за рівнем забруднення повітря
Джерело:24 канал
У Києві у перший робочий день тижня – 16 серпня, фіксують вкрай погане повітря. Столиця України знову опинилась серед лідерів за рівнем забруднення.
Станом на 9:00 Київ посідає 8 місце. Рівень забруднення характеризується як "небезпечний для чутливих груп". Показник – 111.
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Хто у списку
Найбруднішим містом світу у цей ранок є Ріяд (Саудівська Аравія), там фіксують "червоний" рівень забруднення із показником 169.
"Срібло" й "бронзу" цього ТОП обіймає Ліма (Перу) й Солт Лейк Сіті (США).
Міста з найбруднішим повітрям / Скриншот сайт IQAir
Що показують інші сервіси
Інтерактивна карта шкідливих викидів детальніше показує стан повітря у столиці України. Найгірше повітря на Лісовому проспекті.
Рівень забруднення повітря у Києві / Скриншот сайту waqi.info
Водночас на сайті ЛУН Місто Air показує прийнятний рівень забруднення у Києві.
Де у столиці найгірше повітря 16.08.2021 / Скриншот сайту ЛУН