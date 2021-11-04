Київрада перейменувала вулицю агента НКВС на честь автора гімну ОУН

Депутати Київради більшістю голосів підтримали перейменування 12 вулиць столиці. Також політики надали назву двом площам, скверу та вулиці, які раніше залишалися безіменними.

У КМДА зазначили, що щодо перейменування або надання назви кожному топоніму проходили громадські обговорення. Політики фактично підтримали рішення про ті назви, за які проголосували представники суспільства.

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Так, у столиці з'явилися сквер імені Василя Сліпака, вулиця Миколи Костомарова, а також Відрадна та Кловська площі.

Які вулиці перейменували у Києві

Згідно з рішенням Київради, змін назв зазнали топоніми у різних районах столиці.

У Святошинському районі перейменували:

вулицю, імені агента НКВС Миколи Кузнєцова назвали на честь українського поета та письменника Олеся Бабія, автора гімну ОУН та Маршу ЗСУ "Зродились ми великої години";

вулицю Костюка на честь науковця та політичного діяча Професора Ейхельмана;

вулицю Павленка на вулицю військового медика, учасниці Визвольних змагань 1917 – 1921 років Христини Сушко;

провулку Павленка повернули історичну назву Мовчунівський.

У Солом’янському районі змінили назву:

вулиці Народного ополчення на честь Великого князя Київського Святослава Хороброго;

вулицю Молодогвардійську на вулицю військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР Володимира Сікевича;

вулицю Петра Заломова на честь видатного лікаря-терапевта Феофіла Яновського;

вулицю Московську в Жулянах на вулицю видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини Григорія Гуляницького;

У Дарницькому районі вулицю Малоземельну назвали на честь київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври Алімпія Галика.

У Шевченківському районі:

назвали вулицю Цулукідзе на честь письменниці та поетеси Наталі Забіли;

Невський провулок назвали Нивським, від назви місцевості, де його розташовано;

У Дніпровському районі перейменували вулицю Курнатовського на вулицю політичного та громадського діяча, першого козацького гетьмана Остафія Дашкевича.

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Змінювати адресу в документах не потрібно

Чиновники також підкреслили, що у разі перейменування топоніму не обов'язково змінювати адресу реєстрації у паспорті. Зробити це можна лише за власним бажанням. Також чинними залишаються всі документи на право власності будь-яких об'єктів, а перейменування ніяк не впливає на доступ жителів до голосування.