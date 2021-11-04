В КГГА отметили, что относительно переименования или предоставления названия каждому топониму проходили общественные обсуждения. Политики фактически поддержали решение о тех названиях, за которые проголосовали представители общества.

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Так, в столице появились сквер имени Василия Слипака, улица Николая Костомарова, а также Отрадная и Кловская площади.

Какие улицы переименовали в Киеве

Согласно решению Киевсовета, изменения названий претерпели топонимы в разных районах столицы.

В Святошинском районе переименовали:

улицу имени агента НКВД Николая Кузнецова назвали в честь украинского поэта и писателя Олеся Бабия, автора гимна ОУН и Марша ВСУ "Зродились ми великої години";

улицу Костюка в честь ученого и политического деятеля Профессора Эйхельмана;

улицу Павленко на улицу военного медика, участника Освободительной борьбы 1917 – 1921 годов Кристины Сушко;

переулку Павленко вернули историческое название Молчуновский.

В Соломенском районе изменили название:

улицы Народного ополчения в честь Великого князя Киевского Святослава Храброго;

улицу Молодогвардейскую на улицу военного и политического деятеля, генерала-хорунжего армии УНР Владимира Сикевича;

улицу Петра Заломова в честь выдающегося врача-терапевта Феофила Яновского;

улицу Московскую в Жулянах на улицу выдающегося военного и политического деятеля, одного из видных дипломатов Гетманщины Григория Гуляницкого;

В Дарницком районе улицу Малоземельную назвали в честь киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры Алимпия Галика.

В Шевченковском районе:

назвали улицу Цулукидзе в честь писательницы и поэтессы Натальи Забилы;

Невский переулок назвали Нивским, от названия местности, где он расположен;

В Днепровском районе переименовали улицу Курнатовского на улицу политического и общественного деятеля, первого казацкого гетмана Остафия Дашкевича.

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Изменять адрес в документах не нужно

Чиновники также подчеркнули, что в случае переименования топонима необязательно менять адрес регистрации в паспорте. Сделать это можно лишь по собственному желанию. Также в силе остаются все документы на право собственности каких-либо объектов, а переименование никак не влияет на доступ жителей к голосованию.