Київщина в жахливих руйнаціях: супутникові знімки
Джерело:CNN
Київська область, а найбільше околиці Києва, постраждала від ракетних ударів та авіанальотів ворога. У що перетворились житлові квартали та цілі міста – видно з космосу.
Maxar Technologies оприлюднила фото північно-західного передмістя української столиці. Також супутник зняв частину Чернігова.
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На фото видно, як горять паливні баки у Гостомелі
На супутникових знімках, зроблених 10 березня, видно, як горять баки для зберігання палива на авіабазі Антонова в Гостомелі. На південному кінці авіабази йде густий чорний шлейф диму.
У Бородянці видно багато знищених багатоквартирних будинків.
На фото з Чернігова видно повністю зруйнований "Епіцентр", а також пожежі, які виникли в обласному центрі через численні авіаудари.
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