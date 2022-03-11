Київщина в жахливих руйнаціях: супутникові знімки

Київська область, а найбільше околиці Києва, постраждала від ракетних ударів та авіанальотів ворога. У що перетворились житлові квартали та цілі міста – видно з космосу.

Maxar Technologies оприлюднила фото північно-західного передмістя української столиці. Також супутник зняв частину Чернігова.

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На фото видно, як горять паливні баки у Гостомелі

На супутникових знімках, зроблених 10 березня, видно, як горять баки для зберігання палива на авіабазі Антонова в Гостомелі. На південному кінці авіабази йде густий чорний шлейф диму.

Гостомель на супутникових фото / Фото Maxar Technologies

У Бородянці видно багато знищених багатоквартирних будинків.

Бородянка після ударів агресора / Фото Maxar Technologies

На фото з Чернігова видно повністю зруйнований "Епіцентр", а також пожежі, які виникли в обласному центрі через численні авіаудари.

Зруйнований "Епіцентр" в Чернігові / Фото Maxar Technologies

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