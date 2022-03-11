Maxar Technologies обнародовала фото северо-западного пригорода украинской столицы. Также спутник снял часть Чернигова.
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На фото видно, как горят топливные баки в Одессе.
На спутниковых снимках, сделанных 10 марта, видно, как горят баки для хранения топлива на авиабазе Антонова в Гостомеле. На южном конце авиабазы идет густой чёрный шлейф дыма.
Гостомель на спутниковых фото / Фото Maxar Technologies
В Бородянке видно много уничтоженных многоквартирных домов.
Бородянка после ударов агрессора / Фото Maxar Technologies
На фото из Чернигова виден полностью разрушенный "Эпицентр", а также пожары, которые возникли в областном центре из-за многочисленных авиаударов.
Разрушенный "Эпицентр" в Чернигове / Фото Maxar Technologies
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