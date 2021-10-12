На Київщині 20-річна водійка влетіла у дерево: постраждала неповнолітня

Досить жорстка аварія сталася у Білій Церкві у Київській області вдень 12 жовтня. Легковик, за кермом якого перебувала 20-річна дівчина, на чималій швидкості вилетів з дороги та врізався у дерево.

У машині перебували три молоді дівчини. 20-річній пасажирці вдалося не отримати ушкоджень, але власниця машини та молодша від неї на 3 роки пасажирка зазнали досить серйозних травм.

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Потерпілих госпіталізували з місця події медики швидкої.

Вдарилися головою



Водій та пасажирка, ймовірно, не користувалися пасками безпеки / Фото поліції Київської області

Аварія сталася вдень на Олександрійському бульварі Білої Церкви на Київщині.

Лікарі кажуть, що у водійки діагностувала рвану рану коліна та забій виличної кістки. Забій виличної кістки помітили й у потерпілої пасажирки. Крім того, у дівчини була гостра реакція на стрес.

На місці події працювали патрульні та працівники слідчо-оперативної групи.



Легковик виїхав з дороги на чималій швидкості / Фото поліції Київської області

Як саме кваліфікували інцидент, наразі невідомо. Згідно з карно-процесуальним кодексом, поліцейські мають відкрити кримінальне провадження щодо ДТП із постраждалими.

Через що саме сталася аварія, з'ясовуватимуть слідчі. Якщо суд визнає винуватицею ДТП водійку легковика, їх загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу або до 2 років виправних робіт. Також Кримінальний кодекс передбачає покарання за таке порушення у вигляді пів року арешту або обмеження волі на термін до 3 років.

Крім того, дівчину можуть позбавити прав на 3 роки.