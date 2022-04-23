На Київщині у храмах вночі зможуть перебувати лише церковні служителі

Обласна військова адміністрація закликає жителів Київської області відсвяткувати Великдень вдома. У ніч з суботи на неділю в храмах зможуь перебувати лише їхні працівники.

У ніч з 23 на 24 квітня комендантська година в регіоні триватиме з 23:00 до 5:00 години. В цей час доступ у храми буде обмежений для вірян.

До теми Великдень в умовах війни: українцям порадили уникати великих скупчень людей

Богослужіння транслюватимуть онлайн

Для зручності місцевих жителів, богослужіння транслюватимуть онлайн. Людей дуже просять не створювати скупчень на території храмів. Мовиться передусім про освячення великодніх кошиків. В ОВА запевняють: це необхідно задля безпеки громадян.

Під час комендантської години, нагадала влада, категорично заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях.

Відвідування кладовищ несе загрозу

Також варто утриматись від відвідування кладовищ, адже окупанти залишили після себе багато замінованої території. До того, як попрацюють фахівці, на поминальні дні на цвинтарі навідуватись не варто.

Радимо переглянути: у ПЦУ закликали не наражатись на небезпеку на Великдень