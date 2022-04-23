В ночь с 23 на 24 апреля комендантский час в регионе продлится с 23:00 до 5:00. В это время доступ в храмы будет ограничен для верующих.

К теме Пасха в условиях войны: украинцам посоветовали избегать больших скоплений людей

Богослужения будут транслировать онлайн

Для удобства местных жителей богослужения будут транслировать онлайн. Людей очень просят не создавать скоплений на территории храмов. Речь прежде всего об освящении пасхальных корзин. В ОВА уверяют: это необходимо для безопасности граждан.

Во время комендантского часа, напомнили власти, категорически запрещено находиться на улице и в общественных местах.

Посещение кладбищ несет угрозу

Также стоит воздержаться от посещения кладбищ, ведь оккупанты оставили после себя много заминированной территории. До того, как поработают специалисты, на поминальные дни на кладбище наведываться не стоит.

Советуем посмотреть: в ПЦУ призывали не подвергаться опасности на Пасху