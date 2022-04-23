Відповідну інформацію рятувальники повідомили перед святом. Людей також закликали дотримуватись правил пожежної та мінної безпеки.
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Рятувальники закликали людей бути обережними
Цьогоріч українці святкують Великдень в умовах війни. Ворог може вдатися до провокацій… Тож краще уникати великих скупчень людей!
– повідомили рятувальники.
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Пожежники також розповіли, що зараз особливо небезпечно:
- ходити в ліс, на водойми чи поля в районах, де були бойові дії;
- наближатись до розбитої ворожої техніки;
- заходити до покинутих споруд та будинків;
- з'їжджати з дороги на узбіччя.
Якщо ж ви помітили невідомий предмет, телефонуйте у поліцію чи рятувальникам – 102 та 101 відповідно.
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