Відповідну інформацію рятувальники повідомили перед святом. Людей також закликали дотримуватись правил пожежної та мінної безпеки.

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Рятувальники закликали людей бути обережними

Цьогоріч українці святкують Великдень в умовах війни. Ворог може вдатися до провокацій… Тож краще уникати великих скупчень людей!

– повідомили рятувальники.

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Пожежники також розповіли, що зараз особливо небезпечно:

ходити в ліс, на водойми чи поля в районах, де були бойові дії;

наближатись до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків;

з'їжджати з дороги на узбіччя.

Якщо ж ви помітили невідомий предмет, телефонуйте у поліцію чи рятувальникам – 102 та 101 відповідно.

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