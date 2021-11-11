На Київщині у лікарнях заповнені лише 60% ліжок із киснем

Попри те, що розповсюдженість COVID-19 у Київській області зростає кожного дня, медичні заклади регіони поки що далекі від переповнення. Станом на 11 листопада в лікарнях Київщини були вільними 40% ліжок з підведеним киснем.

Про це на брифінгу заявив керівник ОДА Василь Володін. За його словами, штам Дельта є дуже агресивним та набагато частіше призводить до летальних випадків і важкого перебігу хвороби.

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За словами губернатора, за 10 листопада в області офіційно виявили 945 випадків захворювання на COVID-19. За добу померли 44 особи.

Майже 1,5 тисячі людей потребують кисневої підтримки

Володін наголосив, що кожного дня у стаціонари потрапляють важкі хворі. Лише за минулу добу медики госпіталізували 195 інфікованих COVID-19.

У медичних закладах Київщини перебувають 2 010 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19.

На кисневій підтримці – 1427 пацієнтів, або 71% госпіталізованих.

Вільними залишаються 40% ліжок з киснем.

Крім того, Володін прокоментував введення посилених протиепідеміологічних норм. За його словами, вільне користування автобусами, маршрутками та електричками з 13 листопада можливе лише для щеплених пасажирів. Крім того, проїхати транспортом можуть люди з негативним результатом ПЛР-тесту чи експрес-тесту, одержаним не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки. Крім того, пускатимуть людей з довідками про одужання, чинність якої можна підтвердити за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Громадський транспорт у межах області й Києва при цьому курсуватиме за звичайним графіком.

Дивіться відео брифінгу губернатора Київщини Василя Володіна: