Об этом на брифинге заявил руководитель ОГА Василий Володин. По его словам, штамм Дельта очень агрессивный и гораздо чаще приводит к летальным случаям и тяжелому течению болезни.

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По словам губернатора, за 10 ноября в области официально выявили 945 случаев заболевания COVID-19. За сутки умерли 44 человека.

Почти 1,5 тысячи человек нуждаются в кислородной поддержке

Володин подчеркнул, что каждый день в стационары попадают тяжелые больные. Только за минувшие сутки медики госпитализировали 195 инфицированных COVID-19.

В медицинских учреждениях Киевской области находятся 2 010 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На кислородной поддержке – 1 427 пациентов или 71% госпитализированных.

Свободными остаются 40% коек с кислородом.

Кроме того, Володин прокомментировал введение усиленных противоэпидемиологических норм. По его словам, свободное пользование автобусами, маршрутками и электричками с 13 ноября возможно только для привитых пассажиров. Кроме того, проехать на транспорте могут люди с отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-теста, полученным не позднее 72 часов до дня поездки. Кроме того, будут пускать людей со справками о выздоровлении, силу которой можно подтвердить с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Общественный транспорт в пределах области и Киева при этом будет курсировать по обычному графику.

Смотрите видео брифинга губернатора Киевщины Василия Володина: