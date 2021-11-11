Кроме того, сейчас в Украине есть 3 "желтых" региона. Речь идет о Закарпатье, а также – Кировоградской и Тернопольской областях.

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Также в списке "оранжевых" областей находятся 5 областей:

Винницкая;

Полтавская;

Харьковская;

Черкасская;

Черновицкая.

Все остальные области – "красные". "Зеленых" регионов в Украине пока нет.

Обратите внимание! В течение суток 10 ноября в Украине обнаружили 24 747 новых зараженных коронавирусом. К сожалению, 652 инфицированных человека ушли из жизни.

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