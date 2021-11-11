Кроме того, сейчас в Украине есть 3 "желтых" региона. Речь идет о Закарпатье, а также – Кировоградской и Тернопольской областях.

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Также в списке "оранжевых" областей находятся 5 областей:

  • Винницкая;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Черкасская;
  • Черновицкая.

Все остальные области – "красные". "Зеленых" регионов в Украине пока нет.

Глава Pfizer прокомментировал фейки о вакцине

  • Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что люди, которые распространяют фейки о вакцине, – преступники. Цена отказа от вакцинации – жизнь миллионов людей.
  • По словам Бурлы, "эти люди (которые распространяют фейки – 24 канал) – преступники, они – не плохие люди, они – преступники".
  • Гендиректор Pfizer подчеркнул, что боятся и вакцинированные, и невакцинированные. В то же время их страхи – разные. Потому что первым страшно заболеть, а вторым – привиться.