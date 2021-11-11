Бурла резко раскритиковал профессионалов, сознательно распространяющих дезинформацию. Они пытаются ввести в заблуждение людей, которые и так опасаются вакцинироваться.
Заметьте Не цените нашу и свою жизнь, – Зеленский обратился к антивакцинаторам от имени воинов
Эти люди (которые распространяют фейки – 24 канал) – преступники. Они – не плохие люди, они – преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней,
– подчеркнул Бурла.
По словам гендиректора Pfizer, боятся и вакцинированные, и невакцинированные. Однако первым страшно заболеть, а вторым – прививаться.
Зеленский обратился к украинцам
- Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться и спасти свою жизнь. Украинский лидер отметил, что 93% зараженных на сегодня – вакцинированные.
- Президент напомнил: вакцинация уменьшает риски смерти от штамма коронавируса Дельта в 11 раз.
- Кроме того, Зеленский сообщил, что 9 ноября, например, все умершие от COVID-19 в Украине были невакцинированными.
- По словам президента, в Украине ежесуточно могут делать до 400 тысяч прививок. Это может спасти человеческие жизни. Однако необходимо прийти и вакцинироваться.