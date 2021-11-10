По словам президента, за 2 года войны на Донбассе погибли 146 украинских защитников. В то же время от коронавируса за 2 суток количество умерших составляет более 1 500 человек.
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Зеленский напомнил о войне
Владимир Зеленский обратился к антивакцинаторам от имени украинских военных, которые сейчас воюют на востоке.
Мы стоим и сдерживаем воина. Почему вы не цените это? Не цените нашу и свою жизнь? В мирных городах без всякого врага умираете сотнями, тысячами. Не от пуль или от снарядов, а просто потому, что не хотите вакцинироваться,
– заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинские воины продолжают защищать всех украинцев – вакцинированных и невакцинированных. Однако Владимир Зеленский призвал граждан вакцинироваться.
Коронавирус в Украине: последние новости
- За сутки 9 ноября в Украине коронавирусом заболело 23 283 человека, из них 5 969 оказались в больнице.
- Однако за последние сутки в Украине сделали более 260 тысяч прививок против коронавируса.
- В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 35-летняя роженица. Медикам удалось спасти младенца, который сейчас находится в тяжелом состоянии.