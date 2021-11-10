Глава государства обратил внимание на то, сколько украинцев, которые по состоянию на 10 ноября болеют коронавирусом, невакцинированы. Этот показатель достигает аж 93%.
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Зеленский отметил, что вакцинация уменьшает риски смерти от штамма Дельта в 11 раз. В то же время привел в пример Германию и Великобританию, где количество летальных исходов уменьшилось в 12 раз, если сравнивать с весной. Политик подчеркнул, что 9 ноября все умершие от COVID-19 в Украине были невакцинированными.
Ежедневно в Украине могут делать 400 тысяч прививок, – Зеленский
Кроме этого, политик объяснил, сколько прививок могут делать в Украине каждые сутки. Эта цифра достигает аж 400 тысяч. При этом, в пунктах вакцинации, которые действуют по всей стране, есть более 10 миллионов вакцин. Зеленский призвал украинцев вакцинироваться, если они не хотят, чтобы с 40 миллионов количество населения сократилось до 20.
Сейчас мы готовы ко всему и обеспечены всем. Работает 536 заведений, есть 76 тысяч коек, из них 72 тысячи – с кислородом. Медицинская система готова как никогда. Но не надо проверять это на себе, – подчеркнул Зеленский.
"Шутке о том, какая мы сильная нация, и что нам – радиация, не надо давать вторую жизнь. Надо всем беречь свое собственное", – добавил глава государства. И отметил, что в течение 8 – 10 ноября Украина из-за коронавируса потеряла в десять раз больше граждан чем за 2 года войны.
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Коронавирус и вакцинация в Украине: актуальная информация
- По данным СНБО, по состоянию на 10 ноября в Украине подтвердили 3 130 772 случая коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 74 205 человек. Зато выздороветь удалось 2 553 842 пациентам.
- В Министерстве здравоохранения уточнили, что 11 697 384 украинца уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса. При этом, полностью завершили вакцинацию – 8 154 792 граждан.