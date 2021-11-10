За словами президента, за 2 роки війни на Донбасі загинули 146 українських захисників. Водночас від коронавірусу за 2 доби кількість померлих становить понад 1 500 людей.

Цікаво Всі померлі є невакцинованими, – Зеленський до тих, хто не робить щеплення

Зеленський нагадав про війну

Володимир Зеленський звернувся до антивакцинаторів від імені українських військових, які зараз воюють на Сході.

Ми стоїмо і стримуємо воїна. Чому ви не цінуєте це? Не цінуєте наше і своє життя? У мирних містах без будь-якого ворога вмираєте сотнями, тисячами. Не від куль чи від снарядів, а просто тому, що не хочете вакцинуватися,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що українські воїни продовжують захищати усіх українців – вакцинованих і невакцинованих. Однак Володимир Зеленський закликав громадян вакцинуватися.

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