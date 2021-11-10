За словами президента, за 2 роки війни на Донбасі загинули 146 українських захисників. Водночас від коронавірусу за 2 доби кількість померлих становить понад 1 500 людей.
Цікаво Всі померлі є невакцинованими, – Зеленський до тих, хто не робить щеплення
Зеленський нагадав про війну
Володимир Зеленський звернувся до антивакцинаторів від імені українських військових, які зараз воюють на Сході.
Ми стоїмо і стримуємо воїна. Чому ви не цінуєте це? Не цінуєте наше і своє життя? У мирних містах без будь-якого ворога вмираєте сотнями, тисячами. Не від куль чи від снарядів, а просто тому, що не хочете вакцинуватися,
– заявив Зеленський.
Президент наголосив, що українські воїни продовжують захищати усіх українців – вакцинованих і невакцинованих. Однак Володимир Зеленський закликав громадян вакцинуватися.
Коронавірус в Україні: останні новини
- За добу 9 листопада в Україні на коронавірус захворіли 23 283 людини, з них 5 969 опинилися у лікарні.
- Однак за останню добу в Україні зробили понад 260 тисяч щеплень проти коронавірусу.
- В Івано-Франківську від коронавірусу померла 35-річна породілля. Медикам вдалося врятувати немовля, яке зараз перебуває у важкому стані.