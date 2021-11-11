Окрім того, наразі в Україні є 3 "жовтих" регіони. Мовиться про Закарпаття, а також – Кіровоградську та Тернопільську області.

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Також у списку "помаранчевих" областей перебувають 5 областей:

Вінницька;

Полтавська;

Харківська;

Черкаська;

Чернівецька.

Усі інші області – "червоні". "Зелених" регіонів в Україні наразі нема.

Зауважте! Упродовж доби 10 листопада в Україні виявили 24 747 нових заражених коронавірусом. На жаль, 652 інфікованих людей пішли з життя.

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