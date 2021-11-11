Окрім того, наразі в Україні є 3 "жовтих" регіони. Мовиться про Закарпаття, а також – Кіровоградську та Тернопільську області.
Зауважте "Ми не витримаємо, плюнемо на все і підемо": лікар з Рівного емоційно закликав вакцинуватися
Також у списку "помаранчевих" областей перебувають 5 областей:
- Вінницька;
- Полтавська;
- Харківська;
- Черкаська;
- Чернівецька.
Усі інші області – "червоні". "Зелених" регіонів в Україні наразі нема.
Глава Pfizer прокоментував фейки про вакцину
- Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що люди, які поширюю фейки про вакцину, – злочинці. Ціна відмови від вакцинації – життя мільйонів людей.
- За словами Бурла, "ці люди (які поширюють фейки – 24 канал) – злочинці, вони – не погані люди, вони – злочинці".
- Гендиректор Pfizer наголосив, що бояться і вакциновані, і невакциновані. Водночас їхні страхи – різні. Бо першим страшно захворіти, а другим – щепитися.