Поцілив у власних батьків: на Київщині молодик влаштував стрілянину у натовпі

27-річний чоловік вирішив постріляти у людей, які образили його брата, але поцілив у власних батьків. Вогонь він відкрив у забитому людьми нічному закладі у Василькові Київської області.

Коли правоохоронці дізналися про стрілянину з пораненими, вони одразу прибули на місце події. Слідчі затримали зловмисника, а також з'ясували, що стрілянині передував конфлікт між його братом та ще одним відвідувачем закладу.

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Зловмисник, за даними слідчих, хотів помститися за власного брата.

Поранив 4 людей



Зловмисник був підготовленим до розбірок, але лише в плані озброєння / Фото поліції Київщини

Інцидент розпочався з того, що родич затриманого поконфліктував з іншим молодиком. Тоді він подзвонив батькам та поскаржився на те, що його б'ють.

Допомогти хлопцю приїхали його батько, матір та старший брат.

Під час з'ясування стосунків один з учасників конфлікту задув молодика газом, що й розлютило його брата.

27-річний чоловік пішов до машини, де у нього лежав пістолет, та почав стріляти у натовп.

Він поранив своїх батьків та ще двох осіб.



Пістолет відправили на експертизу / Фото поліції Київської області

Чоловіку інкримінують хуліганство, вчинене за допомогою зброї. Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Досудове розслідування інциденту триває.