Когда правоохранители узнали о стрельбе с ранеными, они сразу прибыли на место происшествия. Следователи задержали злоумышленника, а также выяснили, что стрельбе предшествовал конфликт между его братом и еще одним посетителем заведения.

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Злоумышленник, по данным следователей, хотел отомстить за собственного брата.

Ранил 4 человек



Злоумышленник был подготовлен к разборкам, но только в плане вооружения / Фото полиции Киевской области

Инцидент начался с того, что родственник задержанного конфликтовал с другим молодым человеком. Тогда он позвонил родителям и пожаловался на то, что его бьют.

Помочь парню приехали его отец, мать и старший брат.

Во время выяснения отношений один из участников конфликта задул молодого человека газом, что и разозлило его брата.

27-летний мужчина пошел к машине, где у него лежал пистолет, и начал стрелять в толпу.

Он ранил своих родителей и еще двух человек.



Пистолет отправили на экспертизу / Фото полиции Киевской области

Мужчине инкриминируют хулиганство, совершенное с помощью оружия. Если злоумышленника признают виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.

Досудебное расследование инцидента продолжается.