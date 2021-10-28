На Київщині у моторошній аварії з вантажівкою загинула 6-річна дівчинка: фото з місця трагедії

Поблизу села Гребінки на Київщині у смертельній аварії загинула 6-річна дівчинка. Коли саме сталася трагедія невідомо, але правоохоронці розповіли про неї 28 жовтня.

Фатальне зіткнення відбулося на 63 кілометрі траси Київ – Одеса. Зараз всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка забрали життя дитини, з'ясовують слідчі.

Важливе На Закарпатті сталася смертельна ДТП: загинула дитина, ще 4 людей постраждали



Легковик на повному ходу влетів у вантажівку MAN / Фото з фейсбуку Білоцерківського районного управління поліції

Батько влетів у вантажівку

За даними поліцейських, 27-річний водій Daewoo Lanos їхав із власною родиною в напрямку міста Одеса. У якийсь момент він не впорався з керуванням і вилетів на сусідню смугу. Там легковик врізався у ваговоз МAN L2000. Водій вантажівки розповів, що від удару Lanos відкинуло і він опинився на обох смугах руху.

За життя маленької боролися до останнього

З місця автотрощі до лікарні ушпиталили маленьку доньку водія легковика. Дитина провела в реанімації кілька днів, але, на жаль, не вижила. Її численні травми виявилися несумісними з життям.



Наслідки від удару легковика об вантажівку / Фото з фейсбуку Білоцерківського районного управління поліції

Водій збив школяра під Миронівою: ще одна аварія з дитиною

Досудове розслідування аварії проводять за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують. За це передбачено ув'язнення на 3 – 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

У селі Владиславка поблизу Миронівки водій легковика "Таврія" скоїв наїзд на 13-річного школяра. Хлопець отримав травми, через що його госпіталізували. В машині від удару розбилося лобове скло.

Текст публікації Білоцерківського районного управління поліції:

Поліцейські розслідують обставини загибелі малолітньої дівчинки у дорожньо-транспортній пригоді неподалік села Гребінки

Днями до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про автопригоду, яка трапилась на 63 кілометрі траси Київ – Одеса.

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Співробітники поліції з'ясували, що 27-річний водій Daewoo Lanos, який їхав зі своєю родиною в напрямку міста Одеса, не впорався з керуванням. Водій рухався лівою смугою руху і здійснив зіткнення з вантажним автомобілем МAN L2000, який рухався у правій смузі руху в попутному напрямку.

45-річний водій вантажівки розповів, що легковик відкинуло на обидві смуги руху.

Згодом до лікарні Білої Церкви реанімобілем була доставлена 6-річна донька водія легковика. На жаль, через декілька днів дитина померла внаслідок численних травм.

Слідчі Білої Церкви проводять досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України. Згодом поліцейські скерують матеріали до слідчого управління поліції Київщини для подальшої перекваліфікації та з'ясування обставин події.