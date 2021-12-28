На Київщині під потягом загинув хлопець: фото з місця трагедії

На Київщині поїзд на смерть збив 27-річного хлопця. Трагедія сталася 27 грудня на залізничній станції "Мотовилівка".

Правоохоронцям, яких викликали на місце події, повідомили, що людина опинилася під потягом Київ – Кам'янець-Подільський.

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Необачність коштувала життя

Зрештою з'ясувалося, що загиблий – це місцевий мешканець. Юнак вирішив перейти колії у невстановленому місці. Помітивши його, машиніст застосував екстрене гальмування і посигналив, але, на жаль, було вже запізно. Від надважких травм потерпілий загинув миттєво.



Від отриманих травм хлопець загинув миттєво / Фото Фастівського районного управління поліції

Смертельну пригоду розслідуватиме поліція

Для з'ясування усіх обставин трагічного інциденту на місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.



Машиніст застосував екстрене гальмування, але не встиг зупинити потяг / Фото Фастівського районного управління поліції

Ще одне втрачене життя на коліях

Переходити залізничні колії можна лише у спеціально призначених для цього місцях. Нехтування цим правилом може призвести до летальних наслідків.

Подібний інцидент трапився 22 грудня на Караваєвих Дачах. Там під потяг потрапив 32-річний чоловік. За словами машиніста, молодик ніяк не реагував на попереджувальні сигнали. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Текст публікації Фастівського районного управління поліції:

Поліцейські Фастівщини встановлюють обставини загибелі хлопця на залізничній станції "Мотовилівка".

До поліції надійшло повідомлення від чергового по станції "Мотовилівка" про те, що потяг сполученням Київ – Кам'янець-Подільський збив чоловіка, який у невстановленому місці переходив залізничні колії. Від отриманих травм 27-річний місцевий житель загинув на місці події.

Машиніст застосовував екстрене гальмування та звуковий сигнал, проте уникнути трагедії не вдалося. На місці події працювала слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються усі обставини трагедії.

Поліцейські Фастівщини закликають місцевих жителів переходити залізничні колії тільки у встановлених місцях, адже порушення простих правил безпеки може навіть коштувати життя!