Правоохранителям, вызванным на место происшествия, сообщили, что человек оказался под поездом Киев – Каменец-Подольский.

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Неосмотрительность стоила жизни

В конце концов, выяснилось, что погибший – это местный житель. Молодой человек решил перейти пути в неустановленном месте. Заметив его, машинист применил экстренное торможение и посигналил, но, к сожалению, было уже поздно. От тяжелых травм пострадавший погиб мгновенно.

От полученных травм парень погиб мгновенно / Фото Фастовского районного управления полиции

Смертельное происшествие будет расследовать полиция

Для выяснения всех обстоятельств трагического инцидента на место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Машинист применил экстренное торможение, но не успел остановить поезд / Фото Фастовского районного управления полиции

Обратите внимание! Переходить железнодорожные пути можно только в специально предназначенных для этого местах. Пренебрежение этим правилом может привести к летальным исходам.

Еще одна потерянная жизнь на путях

Подобный инцидент произошел 22 декабря на Караваевых Дачах. Там под поезд попал 32-летний мужчина. По словам машиниста, мужчина никак не реагировал на предупредительные сигналы. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Текст публикации Фастовского районного управления полиции:

Полицейские Фастовщины устанавливают обстоятельства гибели молодого человека на железнодорожной станции "Мотовиловка".

В полицию поступило сообщение от дежурного по станции "Мотовиловка" о том, что поезд сообщением Киев – Каменец-Подольский сбил мужчину, который в неустановленном месте переходил железнодорожные пути. От полученных травм 27-летний местный житель погиб на месте происшествия.

Машинист применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Полицейские Фастовщины призывают местных жителей переходить железнодорожные пути только в установленных местах, ведь нарушение простых правил безопасности может стоить жизни!