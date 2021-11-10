На Київщині посилили карантин: у транспорт не пускатимуть без COVID-сертифікатів та тестів

У Київській області через погіршення ситуації з COVID-19 посилили карантинні обмеження. Передусім вони стосуються громадського транспорту.

Людей попередили, що жорсткі правила почнуть діяти вже із суботи, 13 листопада. Однак, відчують їх лише ті, хто не матиме при собі ковідних документів.

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Транспорт відкриють лише безпечним жителям Київщини

Їздити в автобусах, маршрутках та електричках дозволять тільки тим, хто матиме:

сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу;

негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, якому не більше 72 годин;

довідку про одужання від COVID-19.

Скільки триватимуть обмеження

Довідка про одужання буде дійсною, лише якщо внесена у Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Перевіряти це будуть за допомогою застосунку Дія.

У КОДА наголосили, що суворі карантинні норми діятимуть у транспорті доти, доки ситуація не покращиться. Скасують їх лише після відповідного рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Київ може зупинитися

Мер столиці Віталій Кличко попередив, що у місті можуть запровадити повний локдаун, якщо ситуація з коронавірусом не стабілізується. Це означатиме повну зупинку громадського транспорту для усіх киян без винятку. Аби не допустити такого сценарію, він закликав людей вакцинуватися.