Людей попередили, що жорсткі правила почнуть діяти вже із суботи, 13 листопада. Однак, відчують їх лише ті, хто не матиме при собі ковідних документів.

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Транспорт відкриють лише безпечним жителям Київщини

Їздити в автобусах, маршрутках та електричках дозволять тільки тим, хто матиме:

сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу;

негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, якому не більше 72 годин;

довідку про одужання від COVID-19.

Зверніть увагу! Довідка про одужання буде дійсною, лише якщо внесена у Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Перевіряти це будуть за допомогою застосунку Дія.

Скільки триватимуть обмеження

У КОДА наголосили, що суворі карантинні норми діятимуть у транспорті доти, доки ситуація не покращиться. Скасують їх лише після відповідного рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Київ може зупинитися

Мер столиці Віталій Кличко попередив, що у місті можуть запровадити повний локдаун, якщо ситуація з коронавірусом не стабілізується. Це означатиме повну зупинку громадського транспорту для усіх киян без винятку. Аби не допустити такого сценарію, він закликав людей вакцинуватися.