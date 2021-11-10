Людей предупредили, что жесткие правила начнут действовать уже с субботы, 13 ноября. Однако почувствуют их только те, кто не будет иметь при себе ведомственных документов.

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Транспорт откроют только безопасным жителям Киевщины

Ездить в автобусах, маршрутках и электричках позволят только тем, у кого будет:

сертификат о вакцинации от коронавируса;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, которому не больше 72 часов;

справку об выздоровлении от COVID-19.

Обратите внимание! Справка о выздоровлении будет действительна, только если внесена в Единый государственный веб-портал электронных услуг. Проверять это будут с помощью приложения "Дия".

Сколько будут продолжаться ограничения

В КОГА подчеркнули, что строгие карантинные нормы будут действовать в транспорте, пока ситуация не улучшится. Отменят их только после соответствующего решения областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Киев может остановиться

Мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что в городе могут ввести полный локдаун, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Это будет означать полную остановку общественного транспорта для всех киевлян без исключения. Чтобы не допустить такого сценария, он призвал людей вакцинироваться.