На Київщині сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів: фото з місця аварії

Поблизу села Чупира, що на Київщині, вранці 9 вересня у ДТП потрапили 13 паломників-хасидів. У результаті загинув громадянин Ізраїлю.

Повідомлення про ДТП до поліцейських Білоцерківського районного управління поліції надійшло приблизно о 04:00 9 вересня.

Читайте також В Умані сталася пожежа в орендованій хасидами квартирі: відео з місця подій

Паломники-хасиди потрапили в аварію

Правоохоронці одразу виїхали на місце аварії. На 109-му кілометрі траси Київ – Одеса, поблизу села Чупира поліцейські виявили автомобіль Mercedes Sprinter. Вдалося з'ясувати, що 37-річний водій перевозив 13 паломників-хасидів з Умані до аеропорту "Бориспіль".

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса рухався в правій смузі з реверсним рухом, однак різко отримав засліплення світлом фар зустрічного авто.

У результаті він різко повернув ліворуч, аби уникнути лобового зіткнення. Але, виконуючи маневр правою стороною, зіштовхнувся з зустрічним автобусом. Опісля машину викинуло на іншу сторону дороги в поле.



На Київщині сталася ДТП за участю хасидів /Фото Нацполіції

Є жертва ДТП

В результаті аварії загинув 45-річний громадянин Ізраїлю, який перебував у мікроавтобусі. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.

Поліція обіцяє надати додаткову інформацію згодом.



В аварії загинув один із паломників /Фото Нацполіції

Хасиди в Умані: коротко