На Київщині викрили угруповання, що продавало підроблені сертифікати та державні документи

Правоохоронці провели 5 обшуків та затримали двох киян і мешканку Софіївської Борщагівки. Зловмисники налагодили роботу центру з виготовлення фейкових сертифікатів про вакцинацію, та посвідки на тимчасове проживання іноземців.

За даними слідства, члени угруповання вносили неправдиві дані до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуг щодо усунення перешкод для перетину кордону оцінювали у 250 доларів. Скільки коштував сертифікат про проведення щеплення, у поліції не повідомили.

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Слідчі кажуть, що організаторами схеми була 50-річна мешканка Софіївської Борщагівки разом з 46- та 53-річними киянами.

Вилучили сотні печаток та тисячі бланків підприємств

Клієнтами центру з підробки документів були як громадяни України, так і іноземці.

Під час обшуків у квартирах фігурантів справи поліцейські вилучили 420 кліше печаток різних компаній, а також 2373 незаповнені бланки фірм та підприємств.

Крім того, у зловмисників знайшли 25 підроблених свідоцтв про вакцинацію фейкові посвідки на тимчесове проживання іноземців та обладнання для виготовлення документів.

Також правоохоронці вилучили мисливський карабін та травматичну зброю і набої.

Діяльність зловмисників кваліфікували як незаконне переправлення осіб через державний кордон, а також підроблення документів.

Правоохоронці перевіряють причетність інших працівників фірми до участі у злочинних схемах.

Фігурантам провадження загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Звісно, якщо суд визнає їх провину.

Дивіться відео з обшуків та затримання угруповання з виготовлення підроблених документів: