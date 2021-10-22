На Київщині загинув підліток, який перелазив через вагон

15-річний хлопець загинув на залізниці у Фастові на Київщині 22 жовтня. Підліток заліз на вагон поїзда, але зачепив електричні дроти.

Поліцейські дізналися про інцидент від працівників станції, які побачили тіло дитини без ознак життя. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть підлітка.

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За фактом трагічного випадку поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Загинув миттєво



Хлопчик заліз на вагон вантажного поїзда / Фото поліції Київської області

За попередніми даними, підліток заліз на вагон вантажного потяга вночі 22 жовтня. Внаслідок удару струмом він загинув миттєво.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили особу загиблого. Ним виявився мешканець села Червоне Білоцерківського району Київської області.

Інцидент кваліфікували як умисне вбивство з позначкою про нещасний випадок.



Школяр впав з вагона вже мертвим / Фото поліції Київщини

Для чого хлопець вдерся на вагон, невідомо. Це з'ясовуватимуть правоохоронці. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.

Досудове розслідування інциденту триває.