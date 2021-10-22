Полицейские узнали об инциденте от работников станции, которые увидели тело ребенка без признаков жизни. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть подростка.
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По факту трагического случая полицейские открыли уголовное производство.
Погиб мгновенно
Мальчик залез на вагон грузового поезда / Фото полиции Киевской области
- По предварительным данным, подросток залез на вагон грузового поезда ночью 22 октября. В результате удара током он погиб мгновенно.
- Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность погибшего. Им оказался житель села Красное Белоцерковского района Киевской области.
- Инцидент квалифицировали как умышленное убийство с отметкой о несчастном случае.
Школьник упал с вагона уже мертвым / Фото полиции Киевщины
Для чего парень залез на вагон, неизвестно. Это будут выяснять правоохранители. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Досудебное расследование инцидента продолжается.