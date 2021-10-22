Полицейские узнали об инциденте от работников станции, которые увидели тело ребенка без признаков жизни. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть подростка.

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По факту трагического случая полицейские открыли уголовное производство.

Погиб мгновенно



Мальчик залез на вагон грузового поезда / Фото полиции Киевской области

По предварительным данным, подросток залез на вагон грузового поезда ночью 22 октября. В результате удара током он погиб мгновенно.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность погибшего. Им оказался житель села Красное Белоцерковского района Киевской области.

Инцидент квалифицировали как умышленное убийство с отметкой о несчастном случае.



Школьник упал с вагона уже мертвым / Фото полиции Киевщины

Для чего парень залез на вагон, неизвестно. Это будут выяснять правоохранители. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Досудебное расследование инцидента продолжается.